"Furto in hotel" dell'accappatoio, Ferragni replica a Lucarelli

Selvaggia Lucarelli in una sua storia pubblicata via Instagram aveva criticato Chiara Ferragni per aver sottratto - per sua stessa ammissione - a un noto albergo romano degli accappatoi, sottolineando che è un reato. Chiara Ferragni su TikTok le ha risposto con un video in cui si giustifica e cerca di sminuire l'accaduto.

Ferragni replica a Lucarelli: non c'è stato nessun furto

Precisamante, si vede Chiara Ferragni accompagnata dalle parole: "Quando creano una polemica sul "furto" di un accappatoio dell'hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra". Ma Selvaggia Lucarelli non ci sta a passare per quella che "attacca" e "critica" tanto per fare polemica e risponde nel merito, punto su punto, smontando tutte le giustificazioni dell'imprenditrice digitale. Come dire, non è una cosa tra me e lei, ma tra quello che si può fare e quello che è illegale, soprattutto se atteggimenti come quelli in oggetto vengono applicati in hotel non di lusso che con questo tipo di furti perdono molti soldi ogni anno.