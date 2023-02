Furto in un temporary shop, bottino di 40mila euro

Furto in un temporary shop di abbigliamento in corso di Porta Ticinese a Milano. Dal negozio sono stati portati via vestiti per un valore di circa 40mila euro. Il titolare, un 50enne, ha chiamato il 112 ieri mattina, quando si è accorto del colpo. Chi si è entrato nel temporary shop ha danneggiato il cancello e la porta di ingresso. Di vari marchi i capi di abbigliamento rubati. La polizia sta vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza.