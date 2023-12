Furto milionario ad azienda bolognese, 4 arrestati a Milano

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano hanno arrestato in flagranza 4 persone, 3 moldavi 40enni ed un trentenne ucraino, e denunciate altre 3 per furto aggravato in concorso. Gli uomini sono indagati per aver derubato, nella notte tra il 18 ed il 19 dicembre scorso, un’azienda attiva nel settore della logistica a Stiatico di San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna.

La dinamica del colpo

Il gruppo era entrato in azione verso le 4.30, bloccando le vie adiacenti all’azienda bolognese con 6 veicoli rubati. Con un furgone hanno poi sfondato uno degli accessi ai locali, portando via materiale elettronico tra Airpods e cuffie Harman Kardon, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. I ladri hanno fatto rientro nella provincia di Milano con la merce rubata, ma sono stati bloccati dagli agenti a Pero e Legnano. La merce è stata interamente recuperata ed i veicoli sequestrati.

L'arresto da parte dei carabinieri

I carabinieri hanno bloccato i due moldavi di 41 e 42 anni e l'ucraino di 30 a Pero, a bordo di un furgone ancora pieno di refurtiva. Il moldavo 43enne è stato invece rintracciato a Legnano. E' stato arrestato perché destinatario di due ordinanze di custodia cautelare per reati identici. Insieme a lui i militari hanno trovato gli altri tre indagati, che avrebbero preso parte al colpo insieme al resto della banda. Prima di essere portato a San Vittore, il 43enne è stato trasportato al Niguarda perché travolto dai suoi stessi complici durante il furto.