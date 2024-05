Futuro Direzione Nord: Road to Europe. La DIRETTA STREAMING

Oltre 60 relatori lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano per la XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. Nell’arco della giornata si alterano numerose istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana. La kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it

SEGUI LA DIRETTA STREAMING DEI PANEL DEL MATTINO

Spada: "L'Europa si svegli sulle decisioni più importanti"

All'Europa "chiediamo maggiore attenzione, e di riuscire a capire quanto sia importante avere una visione industriale. L'Europa e' la seconda manifattura al mondo dopo la Cina, pero' stiamo continuando a perdere posizioni. Quindi e' fondamentale che l'Europa da questo punto di vista si dia una sveglia sulle decisioni piu' importanti per l'industria". A dirlo e' stato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine della 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord.

Le imprese "chiedono maggiore attenzione su questi temi. Alla prossima Commissione e al prossimo Parlamento chiediamo di varare dei provvedimenti che tengano conto dell'importanza della manifattura e delle grandi transizioni, cercando di gestirle come hanno gestito la pandemia, con grandi fondi e risorse adeguate", ha sottolineato. "Faccio sempre l'esempio dei microchip per cui e' stato previsto l'aumento della produzione dal 20 al 30% in Europa. Pero' il budget che abbiamo e' sei volte meno rispetto ai costi. Questo perche' se qualcuno fa un pezzettino non riusciremo mai a fare quello che dobbiamo fare. Serve un grande fondo come abbiamo fatto per la pandemia, che abbiamo visto ha emesso in sicurezza tutti i Paesi", ha concluso.

Il viceministro Rixi: "L'Europa condivida le scelte e non si chiuda in se stessa"

Il continente europeo "non si deve chiudere in se stesso, ma non essendo autosufficiente ha la necessita' di condividere le proprie scelte con gli altri continenti. Sul settore marittimo il tema Ets e la direttiva che si voleva introdurre negli ultimi mesi sui carburanti rischiano di compromettere la marittimita' e la capacita' di accesso sul nostro continente". Lo ha detto Edoardo Rixi, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, intervenendo in videocollegamento durante la 22esima edizione di Futuro Direzione Nord, "Road to Europe", in corso presso la sede di Assolombarda a Milano. Oggi, ha continuato il viceministro, uno dei temi "piu' grossi" e' che finita l'iniezione di liquidita' del Pnrr, "noi avremo bisogno di recuperare fondi per mantenere la capacita' produttiva del settore e completare le opere dopo il 2026.

Non solo una singola opera - ha specificato Rixi - ma l'intera linea di penetrazione". A livello europeo "andare a concordare nuovi tipi di investimento", vuol dire che parte dell'investimento nelle infrastrutture "dovra' essere tolta dal conto del debito pubblico" ha spiegato Rixi. L'Europa "avra' bisogno nei prossimi 15 anni di circa 500 miliardi di investimento sulle infrastrutture, ma oggi le risorse europee sono pari a 50 miliardi". Il viceministro ha sottolineato in conclusione che l'Europa deve essere in grado di continuare a generare sviluppo "e non che si chiuda in se stessa".

Il programma di Futuro Direzione Nord: i panel del mattino

09:45 | AUDITORIUM

Saluti di apertura Fabio Massa Presidente Fondazione Stelline

09:45 | La competitività dell’industria nel cuore dell’Europa

Alessandro Spada Presidente Assolombarda

10.00 | Dalle infrastrutture all’energy: gli strumenti per una maggiore efficienza - Pnrr, PPP e gli altri fondi europei per la crescita

Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Claudia Maria Terzi Assessore Infrastrutture Regione Lombardia, Emanuela Trentin Amministratrice Delegata Siram Veolia, Pietro Boiardi Amministratore Delegato Milano Serravalle, Arianna Sansone Responsabile Relazioni Istituzionali Carbotermo

11:00 I Smart Road to Europe - Le nuove frontiere europee della mobilità per città sostenibili

Edoardo Rixi Viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Pierpaolo Settembri, Head of Unit for Coordination and Planning, Directorate-General for Mobility and Transport, European Commission, Giorgio Gori Sindaco di Bergamo, Franco Lucente Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia, Arianna Censi Assessora alla Mobilità Comune di Milano, Andrea Gibelli Presidente FNM, Beniamino Lo Presti Presidente Milano Serravalle, Angelo Costa Amministratore Delegato Arriva Italia

12.00 | A tu per tu con:

Francesco Lollobrigida Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

12:30 I Milano: the place to be, ma a che prezzo? - La questione abitativa e i nuovi studentati nel capoluogo lombardo

Paolo Franco Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia, Pierfrancesco Maran Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano, Alessandra Zampieri Director of Sustainable Resources European Commission Joint Research Centre, Marina Brambilla Rettrice Università Statale Milano, Regina De Albertis Presidente Assimpredil ANCE, Simone Dragone Presidente MM Spa, Carlo Masseroli Amministratore Delegato Nhood Services Italy, Fabio Cambiaghi Direttore Business Unit Immobiliare CMB

SEGUI LA DIRETTA STREAMING DEI PANEL DEL POMERIGGIO

Il programma di Futuro Direzione Nord: i panel del pomeriggio

14:00 I Road to Europe: il ruolo della Lombardia

A tu per tu con:

Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia

14:30 I A scuola di talenti

A tu per tu con:

Giuseppe Valditara Ministro dell’Istruzione e del Merito

15:00 I Pari opportunità, pari futuro

A tu per tu con:

Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità

Welfare, natalità e politiche a sostegno delle famiglie - Un confronto tra politiche italiane ed europee a sostegno della genitorialità

Franco Locatelli Presidente Consiglio Superiore di Sanità, Elena Bonetti Membro della XII Commissione Camera dei Deputati, già Ministro per le Pari Opportunità, Luca Pierelli Docente Università La Sapienza - Dipartimento Medicina Sperimentale, Irene Cetin Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli Studi di Milano e Direttore della UOC Ostetricia Mangiagalli Policlinico di Milano, Sara Dossola Psicologa, Professoressa presso l’Università Bicocca nella Facoltà di Scienze Pedagogiche, Luana Piroli Direttore Generale e della raccolta di In Scientia Fides

Il ruolo delle aziende a sostegno della genitorialità in Italia - La case history di A2A

Mauro Ghilardi Chief People and Transformation Officer di A2A

16:00 I Energia e ambiente: quali sfide nel contesto europeo

Stefano Besseghini Presidente ARERA, Giorgio Maione Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia, Elena Grandi Assessora al Verde Comune di Milano, Alberto Dossi Vice Presidente vicario Assolombarda per la Transizione ecologica, Donato Bendicenti Responsabile della sede Rai a Bruxelles e autore di Scintille - L'avventura dell'energia in Europa dalla scissione dell'atomo alla rivoluzione verde, Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA, Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa, Alessandro Russo, Amministratore Delegato Gruppo CAP, Paolo Mazzucchelli Presidente Alfa, Raffaele Di Stefano Partner Centro Sudi Energia Maps

17:00 I A tu per tu con:

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

17:30 I Obiettivo innovazione: IA e cybersicurezza per imprese e Pubbliche Amministrazioni

Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa, Guido Guidesi Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia, Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo) presso la Camera dei Deputati, Stefano Rebattoni Vice Presidente Assolombarda per la Transizione digitale e Innovazione tecnologica, Giampiero Petrosi, Regional Vice President SE Southern Europe Rubrik, Luca Gaslini, End User Sales Director, HP Italy, Gianfranco Librandi, Owner e CEO TCI Group

18:30 I Il futuro della giustizia - Dalle riforme più recenti al ruolo dell’IA

A tu per tu con:

Fabio Roia Presidente Tribunale di Milano, Francesco Paolo Sisto Viceministro della Giustizia

Guido Camera Presidente ITALIASTATODIDIRITTO, Goffredo Buccini, Giornalista Corriere della Sera e autore di “La Repubblica sotto processo”, Dario Bolognesi Fondatore Studio Bolognesi - Penalisti d’Impresa

Che cos'è Direzione Nord

Direzione Nord è da sempre, per suo dna, la rassegna di convegni istituzionali che pone nella Lombardia e in Milano il luogo da cui le istituzioni, la politica, le imprese e gli stakeholder si incontrano per parlare, non solo del ruolo che il Nord deve avere nello sviluppo dell'intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell'Italia, ovvero l'Europa e la sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente.

Lo è a maggior ragione quest’anno, alla vigilia delle elezioni europee che si terranno l'8 e il 9 giugno prossimo. Ecco allora che la direttrice di questa XXII Edizione della rassegna Direzione Nord non può che passare da Milano e dalla Lombardia nella sua “Road to Europe”. E con lei, dal futuro dell’abitare e della mobilità, della formazione e della giustizia, delle politiche ambientali e di quelle rivolte alle famiglie.