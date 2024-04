G7 dei ministri dei trasporti a Milano: le misure di sicurezza in città

G7 dei ministri dei trasporti a Milano da oggi sino a sabato 13 aprile. La questura ha predisposto un articolato dispositivo che vedra' le forze di polizia effettuare opportuni controlli nelle zone che saranno delimitate da transenne per assicurare, in maniera intermittente e razional la migliore cornice di sicurezza e il minore disagio alla cittadinanza. Nel corso dell'evento, sara' interdetto il traffico in piazza Beccaria e, il solo venerdi' pomeriggio, quello in piazza della Scala. Nei tre giorni di riunioni ministeriali, inoltre, saranno chiusi i due accessi alla stazione metropolitana Duomo lato Arengario. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, su richiesta della prefettura, e' stato adottato dall'Enac un provvedimento di divieto di sorvolo, nella zona del centro cittadino dalle 19 del 10 aprile alle ore 19 del 13 aprile 2024. E' stato inoltre elaborato il piano sanitario di emergenza con Areu e 118 dedicato alle personalita' che presenzieranno agli incontri e, per fronteggiare eventuali interventi che potrebbero rendersi necessari, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un servizio di pronto impiego con autopompa e personale specializzato, schierato nei luoghi interessati dagli eventi.

Sicurezza: il focus su Salone e Fuorisalone

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto mercoledì pomeriggio dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha esaminato anche il programma del Salone del Mobile che aprirà il 16 aprile prossimo e impegnerà la città durante tutta la settimana con la manifestazione a Rho Fiera Milano e con gli eventi del Fuori Salone e della Milano Design Week 2024. Saranno oltre 180 iniziative e circa 1.326 appuntamenti distribuiti sull'interno territorio cittadino, ad attirare la presenza di moltissimi visitatori e autorità. In adesione al 'protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso e irregolare nell'ambito dei quartieri fieristici gestiti da Fiera Milano', sottoscritto dalla prefettura con l'ispettorato territoriale del lavoro, le direzioni dell'Inps e dell'Inail, l'Ats Milano Città Metropolitana, le organizzazioni sindacali e il Gruppo Fiera Milano, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, sono state avviate attività di verifica nella fase preparatoria degli allestimenti nei padiglioni della manifestazione fieristica.

I primi accertamenti effettuati, con la partecipazione di ispettori del lavoro, ispettori Inps e Inail, tecnici dell'Ats, carabinieri e guardia di finanza, hanno riscontrato alcune irregolarità. In sede di comitato è stata raccomandata la massima attenzione per i profili di sicurezza della manodopera coinvolta negli allestimenti e chiesta la massima collaborazione di tutte le parti affinché si svolga l'attività di prevenzione e vigilanza prevista dal protocollo prefettizio.