G7 Trasporti, Fontana: serve governance completa Trenord

Serve governance completa Trenord per competere con player europei

"Trasporti e infrastrutture devono consentire di trasportare persone, merci ma anche idee, culture e in generale ogni tipo di conoscenza. Stiamo proponendo iniziative innovative, ricordo ad esempio il treno a idrogeno della Valcamonica, una sostenibilità intelligente che tiene conto dell'ambiente, degli uomini e dell'economia". Così Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, al convegno Lombardia G7, in corso in regione Lombardia, in concomitanza con il G7 dei trasporti che inizia oggi e termina sabato a Milano.



"Siamo pronti a diventare player internazionale nel trasporto. Il primo passo - ha aggiunto Fontana - è avere la governance completa di Trenord, abbiamo bisogno di raggiungere con Fs quell'1% che ci permette di controllare la società. Allora potremmo aprire una discussione con vari enti per creare un vero e proprio cluster regionale che possa competere con i grandi soggetti europei, in modo da poter gestire i trasporti in tutto il Continente”.