Gabriel Garko e Matia, primo anno d'amore. Ecco la coppia

Gabriel Garko e Matia festeggiano il primo anno insieme. E vengono fotografati mano nella mano nelle vie di Milano. Si dice che l'attore sia sempre più innamorato del suo fidanzato Matia che, contrariamente a quello che alcuni hanno scritto, non è un modello e non lavora nel settore. I due, come riporta il settimanale Chi, si sono concessi un passeggiata per le vie del centro del capoluogo lombardo per fare un po' di shopping.

Gabriel Garko e Matia, primo anno d'amore a Milano

Gabriel Garko e Matia sembrano molto sereni e alcuni dicono che stiano pensando in grande. "Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente", aveva detto tempo a dietro l'attore romano dopo il coming out avvenuto durante il Grande Fratello Vip. Chissà se è arrivato quel momento.

Gabriel Garko e Matia, dalle passerelle alla tv

Gabriel Garko, nato a Torino nel 1972, prima di fare l'attore è stato un modello di successo e ha poi girato molte serie tv, come "L'onore e il rispetto" e "Caldo Criminale". Per tanti anni a Garko sono state attribuite storie d'amore con sue colleghe, fino a quando non c'è stato il coming out ufficiale e ha deciso di raccontare anche la sua vita più privata senza più finzioni.