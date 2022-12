Gallarate, incendio in condominio: una 78enne morta e otto ricoverati

Nella serata di venerdì 2 dicembre una donna e' morta e 8 persone sono state ricoverate con sintomi di intossicazione da fumo a causa di un incendio sviluppatosi in un condominio a Gallarate, in provincia di Varese, in Corso Leonardo da Vinci 33. La vittima, 78 anni e' stata trovata gia' morta dai soccorritori, 8 i pazienti ospedalizzati in Codice Giallo mentre altre 24 persone sono state valutate sul posto e non hanno avuto necessita' di ricovero. Sul posto 2 automediche, 4 ambulanze, 1 mezzo di coordinamento maxi emergenze AAT 118 Varese, Vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ancora da stabilire le cause del rogo.