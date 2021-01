Milano

Lunedì, 11 gennaio 2021 - 07:10:00 Gallarate: maxi rissa fra ragazzi, spedizione punitiva per regolamento conti L'appuntamento per far botte circolava via chat e social tra gli studenti nella mattinata di venerdì 8 gennaio. Denunciato un 18enne

E' stato identificato e denunciato uno dei partecipanti alla maxi rissa con cento ragazzi di venerdi' pomeriggio a Gallarate (Varese), si tratta di un maggiorenne residente in provincia di Varese, dovrà rispondere di rissa aggravata. Proseguono inoltre le operazioni di identificazione degli altri partecipanti dai 12 ai 18 anni, residenti tra le province di Varese e Milano. A quanto risulta dalle prime indagini, alla base della rissa ci sarebbe un regolamento di conti tra appartenenti a gruppi di ragazzi rivali, trasformatosi a tutti gli effetti in una spedizione punitiva, dove un 14enne è rimasto ferito alla testa. Si sta cercando di risalire agli organizzatori attraverso le testimonianze di decine di persone, tra le quali molti commercianti delle vie centrali della cittadina, le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e i video girati da chi ha assistito alla rissa. Molti ragazzini sono arrivati in treno dalla provincia di Varese e di Milano, viaggiando senza mascherina e con della birra sui convogli. Sequestrati borsoni con mazze da baseball, catene, pietre e un coltello. Nelle scuole pare circolasse il messaggio di invito alla rissa dalla mattina di venerdì 8 gennaio. I giovani si sarebbero organizzati attraverso chat e social.