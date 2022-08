Gallera e Bestetti fuori. Forza Italia in subbuglio a Milano

Liste di Forza Italia: per Gallera e Bestetti esclusioni a sorpresa



Forza Italia ha depositato le liste lombarde alla Corte d'Appello di Milano. Ma le scelte della direzione nazionale stanno creando malumori nella sezione milanese del partito.

Il destino di Fabrizio Sala dipende da Marta Fascina

Innanzitutto Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione di Regione Lombardia, potrà entrare in Parlamento soltanto se Marta Fascina, candidata nel collegio 2 della Lombardia per quanto riguarda il proporzionale e nel collegio siciliano di Marsala per l'uninominale, riuscirà a farsi eleggere altrove.

Restano esclusi, non senza polemiche, Giulio Gallera, Presidente Commissione Bilancio di Regione Lombardia, e Marco Bestetti, consigliere del Comune di Milano e commissario nazionale del movimento giovanile di Forza Italia. L'assenza dei due dalle liste sta mandando in subbuglio la sezione milanese di Forza Italia. Secondo una fonte vicina al partito, che preferisce restare anonima, emergono dubbi su chi potrà effettivamente condurre la campagna elettorale nel capoluogo lombardo in assenza di personaggi forti su Milano.



BERLUSCONI E IL VIDEO SUL "COMMENDATOR" BESTETTI: E' SEMPRE STATO IL SUO PUPILLO, PERO'...

L'elenco dei candidati lombardi nei collegi proporzionali

Senato

Collegio1: Ronzulli, Barachini, Craxi, Paroli

Collegio2: Berlusconi, Ronzulli, Barachini, Craxi

Collegio3: Berlusconi, Gallone, Palmieri, Zenoni

Camera

Lombardia 1

Collegio 1: CattaneoFascinaPeregoRossello

Collegio 2: Fascina, Sala, CocucciVilla

Lombardia 2

Collegio 1: Rossello, Orsini, Rizzoli, Longhini

Collegio 2: Benigni, Rizzoli, Morini, Regalia

Lombardia 3

Collegio 1: Aprea, Squeri, Locatelli, Conti

Collegio 2: Casasco, Saccani, Squeri, Ippolito

Lombardia 4

Orsini, Guarischi, Sodano, Patelli

I candidati negli uninominali

Camera

Milano Bande nere - Rossello

Milano Loreto - Mandelli

Treviglio - Sorte

Brescia - Casasco

Pavia - Cattaneo

Senato

Monza - Berlusconi

Como Lecco - Ronzulli