Gallera candidato sindaco di Milano? Il centrodestra vuole il rettore Resta

Nei giorni scorsi si è tanto parlato della polemica sulla candidatura a sindaco di Giulio Gallera, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, che da un mese a questa parte ha gli occhi puntati addosso per via dell’emergenza Coronavirus. Quello di Gallera, esponente di Forza Italia, non è però l’unico nome che circola come candidato del centrodestra a sfidare nel 2021 Beppe Sala. Secondo quando riportato dall’articolo di La Repubblica del giornalista Andrea Montanari “il centrodestra continua a scommettere sulla scelta di un candidato civico” e “il nome in pole position” sarebbe quello di Ferruccio Resta, il rettore del Politecnico. “L’ipotesi Gallera, in realtà, resta secondaria. Sempre che la popolarità dell’assessore resti invariata fino a dopo l’estate, quando il centrodestra deciderà su quale candidato puntare”, si legge. “Questo spiega – continua l’articolo – il silenzio quasi totale del centrodestra ieri dopo l’autocandidatura a sindaco di Gallera e gli attacchi del centrosinistra”.

“In realtà, per chi frequenta gli ambienti politici non è un mistero che la Lega, ma anche parte di Forza Italia, non abbia mai visto di buon occhio una candidatura a sindaco di Gallera. Tanto che per sbarragli la strada Matteo Salvini ha sponsorizzato per primo la nomina di Guido Bertolaso a consulente speciale del governatore Fontana per la realizzazione del nuovo ospedale da campo nei padiglioni dell’ex Fiera del Portello. Esautorando di fatto Gallera”, spiega il giornalista. “Per non parlare – continua Montanari – di quella parte di Forza Italia che non ha mai perdonato all’assessore regionale al Welfare la tentazione poi ritirata di passare al “Cambiamo” di Giovanni Toti. Tanto da togliergli la carica di capo delegazione azzurro nella giunta regionale, ruolo che è passato, guarda caso, al vice governatore Fabrizio Sala, che da qualche giorno affianca Gallera in alcune delle sue dirette su Facebook per comunicare i dati giornalieri sull’andamento dell’epidemia.” Proprio ieri l’assessore Gallera aveva pubblicato un post sul suo profilo Facebook: “No, non mi candido a sindaco di Milano. Resto in prima linea a fianco di medici e infermieri per sconfiggere l’emergenza sanitaria. Siamo in guerra e resto al mio posto”. Resta da vedere cosa succederà con l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale del 2021.