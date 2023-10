Gallera: "Forza Italia non cambia nome, ma lieto dell'ingresso di Moratti"

"Sono contento che Letizia Moratti sia tornata sui propri passi riconoscendo l'errore di essersi candidata in opposizione ad Attilio Fontana, rinnegando parte della propria storia". Così Giulio Gallera ad Affaritaliani.it Milano commenta la decisione presa dall'ex sindaco di Milano, che ha abbandonato il Terzo polo per fare rientro tra gli azzurri. Porte aperte dunque sia a Moratti, che subentrò proprio a Gallera alla guida dell'assessorato al Welfare nei mesi più complessi dell'emergenza Covid in Lombardia, così come ai quattro consiglieri regionali del gruppo Lombardia migliore: l'assemblea nazionale del movimento civico ha infatti dato il via libera alle manovre che dovranno portarli a confluire nella pattuglia di Forza Italia.

Gallera: "Ma il gruppo consiliare di Forza Italia non cambia nome"

Ma su questo Gallera tiene a fare una precisazione. L'auspicio di Italia migliore è infatti che il cambio di casacca da parte di Luca Daniel Ferrazzi, Manfredi Palmeri, Ivan Rota e Martina Sassoli avvenga contestualmente ad una modifica nel nome del gruppo consiliare, che sarebbe da riformulare come 'Forza Italia Ppe - Italia Migliore'. Il consigliere azzurro commenta: "Siamo contenti che i colleghi abbiano riconosciuto il valore del centrodestra e che vogliano entrare nel nostro gruppo. Ovviamente il gruppo è aperto a quelli che ne vogliono far parte, ma è chiaro che non ritengo sia giusto ed opportuno cambiare il nome del gruppo".

Un pensiero che non sarebbe del solo Gallera: "Questa è una opinione che è condivisa da alcuni dei colleghi regionali e sicuramente da gran parte del partito di Forza Italia", avverte il consigliere regionale.