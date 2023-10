Lombardia, i consiglieri di Moratti verso un gruppo unico con Forza Italia

Lombardia, i quattro consiglieri di Moratti verso un gruppo unico con Forza Italia

Con il ritorno di Letizia Moratti in Forza Italia, sono destinate a rinfoltirsi le fila dei consiglieri regionali in Lombardia. L'assemblea dell'associazione dell'associazione Italia Migliore, evoluzione di Lombardia Migliore, civica con cui l'ex sindaco di Milano si è presentata alle ultime regionali, ha chiesto infatti ai quattro consiglieri eletti di aderire a un gruppo unico in Consiglio regionale con Forza Italia, attraverso la creazione di un unico Gruppo consiliare conservando la propria specificità, nella stessa denominazione, accanto al riferimento di FI, con la seguente riformulazione: 'Forza Italia Ppe - Italia Migliore'. Imminente dunque il passaggio di Luca Daniel Ferrazzi, Manfredi Palmeri, Ivan Rota e Martina Sassoli.

L'assemblea lascia libertà di iscrizione a Forza Italia

L'assemblea riunitasi lunedì 16 ottobre "dà ampia delega a Moratti affinché, d'intesa con il segretario regionale di Forza Italia Alessandro Sorte, definisca gli ulteriori dettagli organizzativi, tutelando e valorizzando nel contempo il ruolo dei quattro consiglieri regionali componenti il gruppo Lombardia Migliore-Letizia Moratti Presidente, ai quali l'assemblea rivolge un cordiale invito a dare la loro adesione al costituendo Gruppo unico come sopra denominato, pur lasciando libertà d'iscrizione alla struttura di partito di Forza Italia". Il cambiamento è avviato, tant'è che l'invito si estende ovviamente agli iscritti, "che potranno alternativamente proseguire l'attività senza necessità di iscrizione al Movimento di Forza Italia, ovvero integrando l'appartenenza con l'adesione formale- specifica il documento approvato- al Movimento fondato da Silvio Berlusconi"