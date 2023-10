Moratti torna in Forza Italia: "Non rinnego le mie scelte: Europee? Non penso"

Moratti torna in Forza Italia: guiderà la Consulta del partito

Letizia Moratti fa il suo rientro in Forza Italia: è stata posta alla guida della Consulta del segretario nazionale. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa con l'ex ministra 'azzurra', è lo stesso Antonio Tajani.

Moratti: "Non rinnego le mie scelte, non penso alle Europee"

"Non penso a una candidatura per le Europee. Il mio contributo ha un orizzonte piu' ampio. Non rinnego nulla di quello che ho fatto. La mia decisione attiene alla collocazione a livello Ue. Renzi e Calenda sono con Renew Europe. Io mi ritrovo nei valori del Partito popolare. E' vero che ci sono stati diversi incontri per il rafforzamento del centro ma sul tema del collocamento in Europa non ci siamo trovati". Lo ha detto Letizia Moratti nel corso di una conferenza stampa con Antonio Tajani. In Lombardia "ho posto l'attenzione su alcune tematiche che sono per i cittadini lombardi importanti. Questa e' una fase diversa".

'Oggi Letizia Moratti si iscrive anche a Forza Italia, perchè per poter guidare la Consulta della segreteria devi aderire al partito. Solo felice di consegnarle oggi la tessera azzurra...'': così Tajani.

Sorte: "In Lombardia un laboratorio politico: nei prossimi giorni nuove adesioni"

"Con l'adesione di Letizia Moratti a Forza Italia prende slancio in Lombardia la costruzione di un laboratorio politico che aspira al coinvolgimento di tutti coloro che si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo. Siamo certi che Letizia Moratti, persona di riconosciute capacita' e competenze e dotata di autorevolezza internazionale, fara' un grande lavoro in termini di proposte politiche e organizzative alla presidenza nazionale della consulta di Forza Italia". A dirlo e' il deputato FI Alessandro Sorte. "Ringrazio il segretario nazionale, Antonio Tajani, per la sua opera di costante rafforzamento di Forza Italia, che prosegue nel solco di quanto indicato dal presidente Berlusconi. Siamo solo all'inizio: nei prossimi giorni - riprende - sono attese nuove adesioni di personalita' che conferiranno ulteriore peso all'attivita' di Forza Italia in Lombardia. Siamo sicuri di poter giocare un ruolo da protagonisti nelle prossime elezioni europee superando la doppia cifra e confermando i segnali positivi che gia' stiamo raccogliendo sul territorio"

Il ritorno in Forza Italia di Moratti dopo lo strappo in Lombardia

Si ricuce così lo strappo tra l'ex presidente Rai e gli azzurri, dopo le dimissioni da assessore lombardo al Welfare e la corsa come alfiere del Terzo polo alle successive regionali. Se il percorso a livello nazionale è definito, resta ora da capire cosa ne sarà della pattuglia di consiglieri regionali del Terzo polo, composta da tre elementi. Seguiranno Moratti, che aveva rinunciato al proprio seggio dopo la sconfitta? E come cambieranno nel caso gli equilibri interni alla maggioranza del Pirellone?