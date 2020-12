Gallera, foto social mentre fa jogging: "Ha violato la zona arancione"

Gallera, bufera social per le foto social mentre fa jogging

Giulio Gallera pubblica sui sui profili social una foto che lo ritrae insieme a 4 persone in tenuta da jogging e scatena le polemiche. Gli viene imputato di avere violato le regole della zona arancione perche' sarebbe uscito dal Comune di residenza per fare attivita' sportiva, inoltrandosi lungo il Naviglio della Martesana che attraversa vari Comuni fino al fiume Adda."Buon per lei, noi non possiamo farlo, usciremmo dal nostro comune di residenza..."; "Ma l'attivita' sportiva non e' ammessa solo all'interno del proprio comune e da soli?"; "Allora io se il giorno di Natale mi metto in tuta e corro per 2 km posso andare nel comune di mio figlio"; "Le regole valgono solo per gli altri?", alcuni dei commenti che si leggono sui profili social dell'assessore alla Sanita' lombardo.

Le reazioni di Pd e M5S

Immagini che hanno suscitato diverse critiche sui social, anche da parte delle opposizioni in Regione, secondo cui Gallera avrebbe violato le regole anti-Covid della zona arancione in cui si trova la Lombardia. "In zona Arancione e' vietato fare sport di gruppo e uscire dal proprio comune per praticare sport, eppure, Gallera ha fatto 20 chilometri di corsetta per andare dalla periferia a Milano e tornare. L'assessore Gallera con un post sulla sua pagina Instagram e' riuscito ancora una volta a non dare il buon esempio. Quando decidera' di dimettersi sara' sempre troppo tardi" ha attaccato in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia, Massimo De Rosa. Duro anche il Pd: "Oggi Fontana ha incitato a non rispettare le regole del Dpcm a mezzo stampa, il contrario di quanto dovrebbe fare un uomo delle istituzioni, nonche' presidente della piu' martoriata Regione d'Italia. Gallera, per non essere da meno, ha violato in un colpo due regole della zona arancione, immortalando tutto sul suo profilo Instagram", ha commentato su Facebook il consigliere regionale dem, Pietro Bussolati.