Gallera fuori dal consiglio: "Foza Italia non ha più lo stesso consenso"

Giulio Gallera, seppur con 5670 voti, non riesce ad entrare nel nuovo consiglio regionale. In un’intervista rilasciata oggi al dorso milanese del Corriere della Sera, dichiara: “Ha raccolto 5.670 voti, ma non sono stati sufficienti. Cos'è successo? È crollato il partito. Forza Italia non ha più il consenso di prima. Cinque anni fa avevamo eletto quattro consiglieri solo su Milano, oggi uno. Io sono molto soddisfatto del mio risultato personale, ma il partito oggi è un partito che vive un momento di difficoltà. Molti moderati di centrodestra hanno votato la lista civica di Fontana al posto di Forza Italia”.

Gallera resta soddisfatto della vittoria del centodestra nonostante il fuoco nemico sulla sanità

Gallera resta soddisfatto della vittoria del centodestra nonostante il fuoco nemico sulla sanità e la gestione della pandemia: “Ogni volta che intervenivano, sia Calenda che Majorino facevano il mio nome per attaccarmi. Risultato: i loro elettori non sono andati a votare. Questo dimostra che questo modo di fare politica insultando solo e non facendo proposte concrete non premia e non è efficace. Al contrario, Fontana ha stravinto, la sua lista civica è andata molto bene e il mio risultato è stato netto”.