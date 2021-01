Gallera, il giorno dell'addio. Zuccotti in calo, ma c'è un altro nome...

Oggi è il giorno del nuovo assessore alla Sanità: secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, nella serata di ieri Attilio Fontana ha comunicato ai leader nazionali la sua scelta per il sostituto di Giulio Gallera, che comunque dovrebbe accomodarsi in Giunta con una delega differente. Secondo i rumors, il nome che già aveva lanciato a fine novembre Affaritaliani.it Milano, ovvero quello di Gian Vincenzo Zuccotti, non dovrebbe essere quello su cui c'è stata la convergenza finale. Tuttavia, sarebbe stato scelto un altro primario, sul cui nome per adesso c'è ancora riserbo.

Ovviamente il cambio in Giunta non sarà solo rispetto a Gallera, ma anche rispetto a un riordino generale delle deleghe. Chi sicuramente si salveranno saranno Alessandro Mattinzoli, assessore allo SViluppo economico, e Lara Magoni, Turismo, che Fratelli d'Italia sta tutelando. A lasciare il posto dovrebbero essere due leghiste, Silvia Piani (Pari opportunità e Famiglia) e Martina Cambiaghi (Sport e Giovani). Al loro posto dovrebbe arrivare un'esponente romana di spicco della Lega: Alessandra Locatelli, già ministro per la famiglia e le disabilità nel primo Governo Conte. Un secondo nome è ancora in via di definizione. Rimane da capire infine anche il ruolo dei consiglieri regionali, che non sono stati assolutamente coinvolti sino ad oggi e che dovranno essere convinti dai leader nazionali a supportare il cambio della Giunta lombarda.

L'accelerazione verso il rimpasto in Regione

Situazione in rapida evoluzione per quanto riguarda il futuro di Giulio Gallera ed il rimpasto nella Giunta lombarda. Questa era la situazione solo ieri. Novità a Palazzo Pirelli sono attese entro una decina di giorni, nell'ambito di quello che potrebbe essere un più ampio rimpasto, o quantomeno un tagliando di metà mandato, che andrebbe a coinvolgere anche altri assessori.

Ma le tessere del mosaico non sono ancora tutte al loro posto, con gli alleati del centrodestra impegnati in un confronto ogni giorno più serrato per trovare la soluzione che consenta di ridare slancio all'attività della Giunta guidata da Attilio Fontana. E' la Lega ha spingere naturalmente con maggiore forza per la sostituzione di Gallera, dopo l'ennesima polemica sulla campagna vaccinale e sulle sue dichiarazioni relative ai medici in ferie.

Chi al suo posto? Come riferisce anche il Corriere oggi, c'è il nome di Gian Vincenzo Zuccotti, 63 anni, preside della facoltà di Medicina alla Statale, direttore dell’Unità di pediatria e pronto soccorso pediatrico all’ospedale Vittore Buzzi e responsabile del Centro operativo per l’assistenza domiciliare dei pazienti Covid dimessi dagli ospedali. Ipotesi anticipata da Affaritaliani.it Milano già a fine novembre. Ma c'è almeno un altro nome sul tavolo: che sarà proposto proprio oggi da Silvio Berlusconi agli alleati. Corsa a due per il Welfare, dunque, con il destino di Gallera ancora incerto: potrebbe forse ottenere una delega minore per restare in Giunta, ma non tutti gradiscono tale soluzione. Con una mozione di sfiducia dei Cinque Stelle già annunciata che questa volta potrebbe essere presa molto sul serio anche da alcuni componenti della maggioranza.

Nel rimpasto non sarebbe coinvolto il solo Gallera: sotto i riflettori le posizioni delle due leghiste Silvia Piani (Pari opportunità e Famiglia) e Martina Cambiaghi (Sport e Giovani), ma anche di Lara Magoni (Turismo), Fratelli d'Italia.