Gallera: "Soddisfatto per l'archiviazione. Conferma bontà nostre azioni"

"Accolgo con grande emozione e particolare soddisfazione questa notizia che rende giustizia al mio operato e a quello di Regione Lombardia nel corso delle prime, drammatiche fasi dell’emergenza Covid e spazza via ogni forma di sciacallaggio contro la nostra gestione. Rimarrà comunque sempre indelebile in tutti noi la ferita profonda determinata dalla sofferenza e dai decessi causati dalla pandemia”.

Gallera: "La narrazione a cui per mesi siamo stati sottoposti è un falso storico"

Giulio Gallera, Consigliere regionale della Lombardia, nel corso delle prime fasi della pandemia da Coronavirus era Assessore regionale al Welfare e oggi commenta così la decisione del Collegio per i Reati Ministeriali del Tribunale di Brescia di archiviare le accuse precedentemente formulate nei confronti suoi e degli altri indagati.

“L’analisi meticolosa dei fatti, delle competenze e del contesto internazionale allo scoppio della pandemia – aggiunge Gallera – ben descritta nelle motivazioni che hanno portato alla decisione del Tribunale, sottolinea in modo inconfutabile che la narrazione a cui per mesi siamo stati sottoposti, in base alla quale Regione Lombardia veniva accusata delle colpe più gravi, in realtà è un falso storico. Una narrazione definita dallo stesso Collegio una “congettura priva di basi scientifiche”.

L'ex assessore al Welfare: "Noi abbiamo agito sempre per salvare quante più vite umane possibili"

"Noi abbiamo agito sempre per salvare quante più vite umane possibili, nel pieno rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle competenze, ben distinte fra Stato e Regioni, fra le indicazioni di indirizzo politico e le attività amministrative”. “Una decisione – prosegue Giulio Gallera – che rende giustizia a chi, in quel momento, doveva assumere le decisioni necessarie in modo tempestivo e coraggioso, anche con misure molto rigide che andavano a limitare la libertà dei cittadini”.“

Gallera: "A seguito dell’avvio di questa indagine ho trascorso mesi psicologicamente complessi"

"A seguito dell’avvio di questa indagine ho trascorso mesi psicologicamente complessi – conclude Giulio Gallera – ed oggi, leggendo le pagine della Relazione del Collegio per i Reati Ministeriali del Tribunale di Brescia che riabilita totalmente il nostro operato, esprimo un pensiero particolare e un ringraziamento particolare alla mia famiglia, che sempre mi è stata vicina, a chi insieme a me ha condiviso i momenti più delicati dalla plancia di comando dell’unità di crisi, al mio Avvocato Guido Camera con il quale abbiamo prodotto le deduzioni e le ricostruzioni giuridiche necessarie a ristabilire la verità”.

Il legale di Cajazzo: "Siamo molto soddisfatti per l’odierno provvedimento di archiviazione"

Entusiasmo anche da parte del legale di Luigi Cajazzo, l'avvocato Fabrizio Ventimiglia: "Siamo molto soddisfatti per l’odierno provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale dei Ministri che ha stabilito in maniera chiara e incontrovertibile la correttezza dell’operato del Dott. Luigi Cajazzo. Finalmente quanto da noi rappresentato e documentato a confutazione delle accuse elevate nei confronti del Dott. Cajazzo sin dall’inizio di questa indagine ha trovato oggi pieno accoglimento nelle motivazioni di cui al citato provvedimento.

L'avvocato Ventimiglia: "Il Dott. Cajazzo si è battuto in prima linea per fronteggiare un nemico sconosciuto"

Il Tribunale dei Ministri ha, infatti, acclarato la totale infondatezza, in fatto e in diritto, delle ipotesi di reato originariamente contestate dalla Procura di Bergamo riconoscendo come il Dott. Cajazzo si sia battuto in prima linea, insieme a tutti gli altri Dirigenti di Regione Lombardia, con grande spirito di abnegazione per fronteggiare un nemico sconosciuto. Siamo ora fiduciosi che anche la residua contestazione di rifiuto di atti d’ufficio, su cui il Tribunale dei Ministri non si è potuto pronunciare per un mero tema di competenza funzionale (non essendo contestata in relazione a detta ipotesi la cooperazione colposa nel reato con i Ministri Conte e Speranza), possa presto definirsi positivamente anche in ragione delle insuperabili considerazioni contenute nell’odierno provvedimento che – tra le altre cose – ha confermato l’inidoneità del Piano Pandemico del 2006 a fronteggiare l’emergenza da Covid-19