Il legale di Cajazzo: "Si è battuto in prima linea contro nemico sconosciuto"

Entusiasmo, dopo l'archiviazione del Tribunale dei Ministri sull'inchiesta Covid nella provincia di Bergamo, anche da parte del legale di Luigi Cajazzo, l'avvocato Fabrizio Ventimiglia: "Siamo molto soddisfatti per l’odierno provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale dei Ministri che ha stabilito in maniera chiara e incontrovertibile la correttezza dell’operato del Dott. Luigi Cajazzo. Finalmente quanto da noi rappresentato e documentato a confutazione delle accuse elevate nei confronti del Dott. Cajazzo sin dall’inizio di questa indagine ha trovato oggi pieno accoglimento nelle motivazioni di cui al citato provvedimento".

L'avvocato Ventimiglia: "Siamo ora fiduciosi che anche la residua contestazione di rifiuto di atti d’ufficio possa presto definirsi positivamente"

"Il Tribunale dei Ministri ha, infatti, acclarato la totale infondatezza, in fatto e in diritto, delle ipotesi di reato originariamente contestate dalla Procura di Bergamo riconoscendo come il Dott. Cajazzo si sia battuto in prima linea, insieme a tutti gli altri Dirigenti di Regione Lombardia, con grande spirito di abnegazione per fronteggiare un nemico sconosciuto. Siamo ora fiduciosi che anche la residua contestazione di rifiuto di atti d’ufficio, su cui il Tribunale dei Ministri non si è potuto pronunciare per un mero tema di competenza funzionale (non essendo contestata in relazione a detta ipotesi la cooperazione colposa nel reato con i Ministri Conte e Speranza), possa presto definirsi positivamente anche in ragione delle insuperabili considerazioni contenute nell’odierno provvedimento che – tra le altre cose – ha confermato l’inidoneità del Piano Pandemico del 2006 a fronteggiare l’emergenza da Covid-19".