Galleria, aggiudicati a Santoni gli spazi ex Nara Camicie

Galleria, aggiudicati gli spazi ex Nara Camicie

Con un’offerta di 589mila euro, su una base di 289mila euro di canone annuo, Santoni si è aggiudicato il negozio di 60 mq vicino all’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II, precedentemente assegnato a Nara Camicie: l’asta all’incanto si è svolta questa mattina al Salone Martiri della Resistenza, in piazza Beccaria, per garantire il corretto distanziamento tra i partecipanti.

“E’ stata raddoppiata la base d’asta per la prima gara dopo il lockdown - afferma l’assessore al Demanio Roberto Tasca - ed è un buon sintomo per Milano perché significa che l’attrattività non si è esaurita. C’è voglia di ripartire”.

Santoni, marchio di scarpe, si è aggiudicato il negozio dopo cinque rialzi ad un minimo di 50mila euro, nel corso dell'asta a cui hanno partecipato altri tre marchi. Il bando era stato aperto all'inizio di quest'anno, la scadenza era stata prorogata nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria.