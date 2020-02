Galleria, asta record: a Dior tre vetrine per 5 milioni all'anno

Asta record per gli spazi che si affacciano sull'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele di Milano: Dior si è aggiudicata oggi tre vetrine alla cifra di cinque milioni e 50mila euro di affitto all'anno. Sono i 324 metri occupati attualmente da Versace, che Dior si è aggiudicata per 18 anni battendo Hermes, Damiani, Max Mara, Prada, Yves Saint Laurent e lo stesso Versace, con contratto in scadenza il prossimo dicembre. Ben 37 i rilanci questa mattina a Palazzo Marino, a colpi da centinaia di migliaia di euro l'uno

Poco prima, Fendi si era aggiudicata per 2 milioni e 450mila euro le due vetrine in Galleria ora occupate da Armani, ora sue per 18 anni a partire da giugno. Armani a novembre si era nel frattempo aggiudicato i 302 metri quadri attualmente occupati da Tim, e strappati a Prada e Tod's per un milione 900mila euro l'anno. Pochi giorni fa, anche Rolex si era aggiudicata due vetrine in Galleria.