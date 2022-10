Galleria: Bottega Veneta al posto di Gucci a canone raddoppiato

Bottega Veneta prende il posto di Gucci che, come annunciato ormai un anno fa, si sposta nell'ex immobile di Massimo Dutti. E' l'ultimo giro di valzer in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ed il Comune ci guadagna non poco: il canone di affitto passa dai 575mila euro all'anno pagati da Gucci al milione e 150mila euro che verserà annualmente Bottega Veneta. Come ricostruisce Pambianco News, è l'onda lunga delle nuove regole fissate da Palazzo Marino per il subentro nei canoni di locazione in Galleria. Entrambi i marchi coinvolti nell'avvicendamento appartengono a Kering, proprio come Saint Laurent, già presente in Galleria. Il nuovo contratto scadrà nel 2034.