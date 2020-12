Galleria, giro di vite anti-assembramenti per tutto il fine settimana

Galleria, giro di vite anti-assembramenti della polizia

Polizia e carabinieri a presidio degli accessi in Galleria Vittorio Emanuele. E maggiori controlli anche nelle altre vie dello shopping milanese. Si temono assembramenti nell'ultimo fine settimana natalizio prima delle festività, per questo da già dai giorni scorsi è stato messo in piedi un piano che tra sabato e domanica viene rafforzato per evitare pericolose occasioni di contagio.



Ingressi contingentati in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, con dodici vigili e un ufficiale che controlleranno gli accessi tramite tre varchi. E' il piano elaborato dalla Polizia locale per scongiurare eccessivi assembramenti in questi giorni che precedono il Natale.



"Saremo molto rigorosi - ha annunciato il comandante Marco Ciacci al quotidiano Il Giorno - Tutti devono avere la mascherina e tutti devono rispettare il distanziamento". Controlli al via dalle 10 e sino alla chiusura dei negozi. Prosegue Ciacci: "I controlli saranno intensificati anche sugli assi principali dello shopping, con particolare riguardo a ristoranti e bar: tutti devono esporre cartelli con il numero di persone che possono entrare contemporaneamente, nessuno deve accalcarsi, i tavoli devono essere distanziati. Purtroppo la settimana scorsa abbiamo riscontrato situazioni non in regola".



Allarme esodo



Non solo shopping, c'è anche il rischio esodo da Milano e dalla Lombardia. "Come era facile prevedere, e' iniziato l'esodo per le festivita' natalizie - ha commentato il presidente della Lombardia Attilio Fontana - Continuo a chiedermi perche' il 21-22 e 23 dicembre non sia stato consentito muoversi, evitando cosi' questi affollamenti dell'ultim'ora".