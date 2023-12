Galleria, si accende l'albero di Natale di Gucci (che già divide i milanesi)

Galleria Milano, si accende l'albero di Gucci al centro delle polemiche

L'Albero di Natale di Gucci divide già da giorni i milanesi. Ma sarà questa sera il momento della verità: alle 18.30 ci sarà infatti la cerimonia di accensione, in Galleria Vittorio Emanuele. La maison si è aggiudicata il prestigiosissimo spot sotto la cupola della Galleria lasciato libero da Swarovski, protagonista per tanti anni con il suo classico albero tempestato di cristalli. Gucci ha optato per una soluzione decisamente diversa: una imponente installazione costituita da una serie di blocchi rappresentanti valigie con il logo della maison, e che nel complesso vanno ad assumere la forma di un abete.

The gift of love: le perplessità dei milanesi sull'albero griffato Gucci

Un albero decisamente meno tradizionale. "The gift of love", il dono d'amore, è il nome dell'installazione. Costata ben un milione di euro. Una cifra ingente per un albero natalizio che spiazza per il suo essere decisamente lontano dall'aspetto dei tradizionali abeti. Molti sui social stanno già da giorni commentando non nascondendo la propria perplessità. Ma i più ottimisti invitano ad attendere l'accensione delle luci, che potrebbero dare una impressione completamente diversa. Ancora poche ore e i milanesi potranno esprimere il loro verdetto.