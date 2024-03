Galleria Vittorio Emanuele: asta al rialzo per lo storico negozio Swarovski

A Milano, dieci prestigiosi brand si contendono l'attuale insegna di Swarovski nella Galleria Vittorio Emanuele. Come riporta Pambianconews, il Comune ha pubblicato un bando per il negozio da 175 metri quadrati, che conta tre piani e due vetrine sul braccio laterale della Galleria, vicino all'Ottagono. Montblanc, Damiani, Swatch, Tiffany, Prada, Valentino, Tory Burch, Samsonite, Jil Sander e la stessa Swarovski partecipano all'asta. Il 14 marzo, le buste con le offerte tecniche sono state aperte dal Comune, che ha stabilito un canone annuo base di 506mila euro, corrispondente a 2.900 euro al metro quadrato. Gli ammessi alla fase finale dell'asta all'incanto si contenderanno gli spazi con rilanci minimi di 50mila euro. Questa è la sesta asta all'incanto per gli immobili della rinomata location milanese, introdotta dal Comune nel 2019 per gli spazi più prestigiosi sull'Ottagono. Sarà anche l'ultima per un po': il prossimo sarà il contratto di locazione di Louis Vuitton, che scadrà tra sei anni.