Galleria Vittorio Emanuele, salgono a 4 i ricorsi contro il Comune

Diventano quattro i ricorsi al Tar contro la delibera del Comune di Milano che cambia le regole per gli esercizi storici in Galleria Vittorio Emanuele: modifiche che fanno venire meno per alcune realtà il riconoscimento di "attività storica" rendendo per loro necessario affrontare un'asta per l'assegnazione degli spazi dall'esito molto incerto. Dopo Algani e Cielo, come racconta il quotidiano Il Giorno, ora si aggiungono anche Bric’s e Andrew’s Ties.

La prima impresa è gestita dagli otto fratelli Briccola e vende valigie dal 1952. Rinnovo negato per gli spazi in Galleria che ospitano il punto vendita dal 1999, il cui lustro ha contribuito alla crescita internazionale del marchio. Andrew's Ties è invece il marchio del cravattificio Zadi della famiglia Zanellato, in Galleria dal 1993. Anche loro devono abbandonare le vetrine: "Non avrò mai lapossibilità di vincere un bando– spiega Davide Zanellato – perché il Comune di Milano vuole cacciarci tutti. La Galleria che ha in mente questa amministrazione deve essere fatta solo dimarchi internazionali. Noi faremo tutto il possibile per rimanere qui, perché questo posto è la nostra vita".