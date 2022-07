Galli, da Lombardia sostegno a via Francigena patrimonio Unesco

Siglato oggi a Firenze il Protocollo d'intesa per la redazione del dossier di candidatura della Via Francigena nella lista Patrimonio Unesco. Presenti il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i rappresentanti delle altre regioni italiane attraversate dalla Via Francigena di Sigerico: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Lazio.

Per Regione Lombardia è intervenuto e ha firmato l'assessore regionale all'autonomia e cultura Stefano Bruno Galli. Per il governo hanno preso parte il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di stato al ministero degli affari esteri, Benedetto Della Vedova. Presenti anche il Presidente dell'Associazione Europea Vie Francigene, Massimo Tedeschi.

Galli: “Regione Lombardia sostiene con determinazione questa candidatura”

"Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore Galli - sostiene con determinazione questa candidatura che si inserisce a buon titolo nei percorsi del cammino lento in Lombardia ed e' animata dalla convinzione sia del valore e dell'importanza della Via Francigena, tra i più suggestivi e leggendari itinerari culturali europei, sia della specificità e dell'unicità del tratto lombardo. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno portato a questo importante traguardo e in particolare ringrazio il sottosegretario Lucia Borgonzoni per la tenacia e la competenza con cui ha seguito l'iter culminato con la firma di oggi". La Via Francigena e' tra i più celebri e visitati itinerari culturali europei riconosciuta dal Consiglio d'Europa. Una secolare via di fede, un antico pellegrinaggio che dall'Inghilterra percorre il cuore dell'Europa per oltre duemila chilometri passando per Francia, Svizzera per giungere in Italia.