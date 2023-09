Galliani lancia la campagna social: "In campo insieme per vincere ancora"

Al via la campagna social di Adriano Galliani, in corsa per il centrodestra alle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre per il Senato nel collegio di Monza e della Brianza, per il seggio rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Lo fa sapere il comitato elettorale di Galliani.

Galliani: "Io sono nato a Monza, sono cresciuto con questa società"

"Scendiamo in campo tutti insieme per vincere ancora. Nato e cresciuto a Monza, tra i più importanti imprenditori italiani e tra i dirigenti sportivi più premiati al mondo. Senatore della Repubblica nella scorsa legislatura, è pronto a rimettere al servizio dell'Italia la sua esperienza di successi e vittorie", si legge in un post su Instagram corredato da un reel. Galliani, che è amministratore delegato del Monza calcio, nel video dice: "Io sono nato a Monza, sono cresciuto con questa società. La nostra provincia ha 900mila abitanti, è una provincia ricca, di gente laboriosa, di gente che lavora". L'apertura della campagna elettorale è in programma lunedì 25 settembre alle 18.30 al Teatro Binario 7 di Monza.