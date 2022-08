Gap chiude: il marchio Usa non ha sfondato a Milano

Il negozio Gap in corso Vittorio Emanuele a Milano cesserà le proprie attività a novembre 2022, in concomitanza con la scadenza del contratto di affitto. Termina così l'avventura del marchio di abbigliamento statunitense all'ombra della Madonnina. Come ricostruisce Repubblica, il brand, assieme al gemello Banana Republic, era sbarcato a Milano a fine 2010. Ma le aspettative non sono state mantenute. Banana Republic ha chiuso, sostituito da Adidas, nel 2017. E per il megastore di Gap sono già preannunciati i megasaldi che preludono alla chiusura definitiva. Il brand aveva già chiuso nel 2021 lo store all'interno del centro commerciale Il Fiordaliso di Rozzano.