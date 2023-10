Gara paralimpiche dalla Lombardia al Veneto come compensazione per il bob?

La "gran parte delle gare paralimpiche" di Milano-Cortina in Veneto per compensare la mancata realizzazione della pista da bob. Questa la compensazione che avrebbe proposto Regione Lombardia dopo le proteste del governatore veneto Luca Zaia. L'indiscrezione viene accreditata dal capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino secondo cui si tratterebbe di "un danno gravissimo per la nostra regione. Fontana ha qualcosa da dire in merito? Fontana e la sua Giunta sanno che ormai mancano solo 840 giorni all'inizio delle Olimpiadi Invernali?".

Italia esclusa dall'organizzazione dei Winter Youth Olympics

Majorino rincara poi la dose definendo l'"ennesimo smacco" l'esclusione dell'Italia da parte del Cio dall'organizzazione dei Winter Youth Olympics: manifestazione giovanile riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni, che il Cio organizza da circa una decina d'anni sulla falsariga delle Olimpiadi Invernali e che prevede la partecipazione di decine di paesi e un migliaio di giovani atleti. "La prassi vuole che questi giochi seguano naturalmente l'appuntamento olimpico. Il CIO, riunito a Mumbai, ha invece eliminato dall'ordine del giorno l'assegnazione per il 2028. È un segno di evidente irritazione del Comitato Internazionale per la non-gestione dell'evento in questi mesi", sottolinea Majorino.