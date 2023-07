Garbagnate, chi era il 15enne ucciso da un furgone: “Amava il basket"

Il prossimo settembre Serafino Valentino Colia, conosciuto da tutti con il secondo nome, avrebbe dovuto iniziare il terzo anno all'istituto dei Salesiani di Arese. E anche il campionato di pallacanestro, con la squadra giovanile della Puntoebasket di Nerviano. "Vogliamo ricordarlo - scrive la societa' su Facebook - come il ragazzo che abbiamo imparato a conoscere in palestra, con una vita piena di speranza e di sogni e che amava giocare a basket con i suoi compagni". Il quindicenne e' invece morto nella notte dopo essere stato travolto in sella a una bicicletta da un furgone a Garbagnate Milanese. Il comune alle porte di Milano con 26 mila abitanti dove Valentino viveva con i genitori e un fratello maggiore. Lotta invece tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda di Milano l'amica A.L., sedici anni domani. La ragazzina che viaggiava sulla bici portata da Valentino invece abita a Cesate, paese confinante a Nord con Garbagnate.

Garbagnate, l'autista: "Svegliati, svegliati. Dai che ce la fai"

"Svegliati, svegliati. Dai che ce la fai": così Bodgan Pasca gridava a Valentino Colia dopo avere investito il quindicenne con il suo furgone a Garbagnate, nel Milanese. Alcuni testimoni arrivati sul posto dopo l'incidente, in cui è rimasta ferita anche una amica della stessa età di Valentino. "Ho sentito il colpo alle 11 meno venti sono uscito" ha raccontato una persona che abita vicino. "Sono andato a vedere. Sono arrivato là e c'era questo ragazzo a torso nudo che teneva" Valentino, sdraiato a terra, fra le braccia "e lo chiamava per nome e diceva che lo conosceva". Diceva "chiamate i soccorsi. Gli diceva svegliati, svegliati Dai che ce la fai" ha aggiunto. Sulle pagine Facebook di Garbagnate tanti i commenti a quanto successo, soprattutto per lamentarsi della mancanza di semafori e dossi per limitare la velocità.