Gay (Digital Magics): "Parole Urso importanti per startup"

Al webinar del gruppo Caltagirone il Ministro Urso ha annunciato 4 miliardi di investimento per le startup, Marco Gay, presidente esecutivo di Digital Magics e presidente Anitec-Assinform (Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology di Confindustria) ha così commentato: “Le dichiarazioni del Ministro Urso sono molto importanti per l’intero ecosistema delle startup italiane. La promessa di introdurre 4 miliardi di euro per sostenere le imprese innovative è un segnale positivo successo di queste aziende non dipende solo dalla disponibilità di finanzia per gli imprenditori e gli innovatori del nostro Paese. Siamo consapevoli che il menti, ma anche dalla creazione di un ambiente favorevole all'innovazione, dalla semplificazione della burocrazia e dalla promozione di una cultura imprenditoriale".

Gay: "Siamo lieti che il Governo abbia dato attenzione ad un settore strategico, determinante per la costruzione del futuro e per il Made in Italy"

"Siamo lieti che il Governo abbia dato attenzione ad un settore strategico, determinante per la costruzione del futuro e per il Made in Italy. È importante che questi fondi vengano investiti in modo efficace e siano accessibili a tutte le startup. Il PNRR può essere un catalizzatore essenziale per lo sviluppo e la crescita delle startup italiane, contribuendo a creare un ambiente più favorevole all'innovazione e all'impresa ed è essenziale una stretta collaborazione pubblico/privato.”