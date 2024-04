Gay (Zest): "Piano industriale di Cdp Venture Capital: impulso ad innovazione"

Gay (Zest): "Piano industriale di Cdp Venture Capital: impulso all'innovazione"

“CDP Venture Capital si conferma l’attore primario per lo sviluppo dell’ecosistema italiano dell’innovazione e la presentazione del nuovo piano industriale dà un rinnovato impulso alla sua crescita e a quella dell’economia reale” – ha dichiarato Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest, a margine della presentazione odierna. “Siamo molto soddisfatti delle linee di sviluppo delle attività di CdP Venture Capital, dove gli investimenti e il supporto imprenditoriale si concentreranno su alcune specifiche filiere strategiche, sempre mantenendo i criteri ESG della sostenibilità come pilastri chiave di impatto positivo, che, come Zest, ci vedono protagonisti, a partire dal focus sull’intelligenza artificiale, oggi tecnologia abilitante di tutte le industry”.