Gay (Zest): "Startup, da Banca d'Italia osservazioni cruciali per la crescita del Paese"

Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest, commentando le considerazioni finali del Governatore Panetta espresse nel corso della sua relazione annuale, ha affermato: “Quanto oggi affermato dal Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta sulla centralità delle startup e del Venture Capital per la crescita del Paese dimostra una grande attenzione al settore dell’innovazione e un chiaro impulso di politica industriale. La necessità di un maggior coinvolgimento degli investitori istituzionali, la rimozione di ostacoli burocratici, la semplificazione della normativa e il miglioramento del rapporto tra ricerca e sviluppo e il mercato sono iniziative che – come affermato dal Governatore Panetta – possono veramente ridurre il gap oggi esistente tra l’Italia e i principali Paesi Europei, e guidare una nuova fase di crescita economica. Occorre fare sistema, aggregando iniziative, capitali e migliorando l’attrattività e la competitività del nostro ecosistema dell’innovazione. Come Zest abbiamo iniziato un percorso importante in questa direzione e siamo convinti che una politica industriale per l'innovazione con punti centrali, come quelli oggi arrivati chiaramente da Banca d’Italia, possano accelerare una nuova fase di crescita e sviluppo”