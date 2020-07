Milano

Mercoledì, 8 luglio 2020 - 19:10:00 Gdf acquisisce documenti in inchiesta su camici per Regione Lombardia L'indagine riguarda la fornitura di camici proveniente dalla società Dama, azienda in cui la moglie del governatore lombarda detiene delle quote

Gdf acquisisce documenti in inchiesta su camici per Regione Lombardia Il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano sta acquisendo documentazione ritenuta utile dagli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura di camici e altro materiale medico alla Regione Lombardia da parte di Dama spa, societa' di cui detiene una quota la moglie del presidente della Regione, Attilio Fontana, e gestita dal cognato. L'indagine, aperta l'8 giugno scorso, ipotizza il reato di turbativa d'asta al momento, per quanto si sa, a carico di ignoti.