Gdf di Bergamo: inaugurata nuova Accademia con Mattarella e 5 ministri

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e' stata inaugurata la nuova sede dell'Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo nell'area degli ex Ospedali Riuniti. Presenti 5 ministri: dell'Economia, Daniele Franco dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, dell'Universita' e della Ricerca, Maria Cristina Messa, della Difesa Lorenzo Guerini, dell'Interno Luciana Lamorgese. Come ha spiegato il Generale di Brigata Bonifacio Bertetti, la scuola che prepara i giovani finanzieri "comprende 27 aule didattiche e un auditorium da 500 posti in cui si svolgeranno iniziative scientifiche e culturali piu' tre palestre, una piscina e un campo da calcio con pista di atletica per le attivita' sportive".

Nel suo intervento, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, ha detto che "questo luogo rappresenta una sintesi perfetta tra l'apertura al cambiamento e la stabilita' degli ideali" nell'ottica di andare incontro al "bisogno crescente di tutela della legalita' economica".