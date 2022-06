Gdf, il bilancio in Lombardia: 1085 denunce e 228 arresti

Nell'azione di contrasto al traffico di stupefacenti sono stati denunciate 1.085 persone, di cui 228 arrestati, con il sequestro di circa 8 tonnellate di cocaina, eroina, hashish, marijuana ed altre sostanze, oltre a 24 mezzi utilizzati per il relativo trasporto

Il bilancio dell'attività da gennaio 2021 a maggio 2022

È questo il bilancio dell'attività antidroga svolta dai reparti della Guardia di Finanza della Lombardia da gennaio 2021 a maggio 2022 descritti nel bilancio operativo presentato in occasione dei 248 anni delle Fiamme Gialle. "Ammontano, invece, a 203 gli interventi nel settore delle accise, con il sequestro di oltre 324.108 kg. di prodotti energetici e 2,1 milioni di litri di alcool consumati in frode, mentre sono stati 190 i soggetti sanzionati per violazioni in materia di controlli sui prezzi dei carburanti praticati dai distributori stradali", si legge nel documento.

Contraffazione: 19 milioni di prodotti sequestrati

Quanto al contrasto alla contraffazione e alla vendita di prodotti pericolosi e non sicuri e alla tutela del Made in Italy e dei distretti industriali lombardi "sono stati denunciati 2.467 soggetti e sequestrati circa 19 milioni di prodotti contraffatti di varia natura (in prevalenza capi e accessori di abbigliamento, calzature, pezzi di ricambio per veicoli, prodotti cosmetici e di profumeria, accessori per telefonia, strumenti e apparecchi medicali, farmaci)".