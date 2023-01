Gdf, sequestrata fabbrica brand contraffatti

La Guardia di Finanza di Como ha confiscato, come disposto dal Tribunale di Monza, una fabbrica del valore di circa 400mila euro e tutti i macchinari che erano utilizzati per contraffare i brand del lusso nel campo dell'abbigliamento.

Scoperto un impianto produttivo composto da macchinari per la lavorazione e stampa computerizzata dei tessuti

Le indagini della GdF erano iniziate nel marzo del 2018 quando, nei pressi della barriera autostradale di Como, era stato scoperto un carico di abiti contraffatti e, poco dopo, a Meda, in Brianza, un impianto produttivo composto da macchinari per la lavorazione e stampa computerizzata dei tessuti e per la rifinitura e l'etichettatura dei prodotti. I due imputati sono stati condannati a 1 anno e 6 mesi e a 9 mesi.