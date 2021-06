Gelmini (FI): "Candidato sindaco per Milano, Berlusconi al lavoro"

"Berlusconi sta lavorando da tempo su questa importante scelta e sono convinta che a breve verrà fatto l'annuncio sul candidato per Milano, da parte di Berlusconi e da tutto il centrodestra unito", ha commentato Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, in occasione dell'evento 'Milano ci siamo', per lanciare la campagna elettorale in vista delle comunali. Potrebbe arrivare in serata il nome del candidato? "A brevissimo", ha risposto . "Milano ha bisogno di una proposta legata alla società civile - ha affermato - che candidi la competenza e un grande amore per la città".

Tajani: "Berlusconi capolista? Non credo"

"La lista" di Forza Italia per le elezioni comunali milanesi "e' pronta, poi vedremo chi fara' il capolista. Berlusconi non credo che possa candidarsi perche' ancora deve rimanere in casa perche' i medici gli hanno prescritto un periodo di convalescenza". Lo ha detto il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda dei giornalisti. "Non credo - ha aggiunto Tajani - che possa partecipare come candidato alla campagna elettorale ma idealmente nella sua Milano lui sara' particolarmente sensibile, parlera' e dira' cio' che pensa per fare in modo che Forza Italia possa avere un ottimo risultato alle prossime comunali, nella sua citta'".

Milano 2021, Tajani (FI): "Lupi sarebbe stato eccezionale, vediamo..."

"Si sta discutendo" sul candidato del centrodestra a sindaco di Milano, "la linea generale e' quella di trovare dei candidati civici che possano allargare i confini del centrodestra ma se non ci sono candidati civici vincenti, bisogna individuare dei candidati politici. Certamente Lupi sarebbe stato un eccezionale candidato, vedremo che cosa accadra'". ha aggiunto Tajani." C'e' il tempo per discutere e vedere. Il problema e' che noi abbiamo come centrodestra pensato di fare una campagna elettorale puntando su candidati civici per allargare i confini del centrodestra, anche in prospettiva perche' riteniamo che il centrodestra debba fare un salto di qualita' in prospettiva del 2023. Se non ci saranno candidati di area civica dovremo per forza candidare politici e se si dovesse candidare un politico certamente Lupi sarebbe il miglior candidato possibile", ha concluso Tajani.

Tajani: "Partita aperta, non lasceremo nulla al caso"

"La partita è aperta, non lasceremo nulla al caso". Così Antonio Tajani, vice presidente e coordinatore unico di Forza Italia, a margine dell'avvio della campagna elettorale del partito alla Fondazione Stelline. "Per vincere bisogna avere una squadra competitiva e noi abbiamo preparato una lista molto forte, la lista di Forza Italia che ha una tradizione consolidata in questa città che non a caso è la città di Silvio Berlusconi. - ha poi aggiunto Tajani - Abbiamo fatto liste competitive anche in tutte le zone quindi ci candidiamo con una visione di città diversa da quella del sindaco Sala e ci candidiamo a governare bene la città di Milano. La partita è aperta, non lasceremo nulla al caso"