Gelmini (FI), coi nostri emendamenti più sostegno alle imprese

“Alle parole devono seguire i fatti – spiega Mariastella Gelmini, capogruppo FI alla Camera – ed è per questo che, mantenendo tutte le nostre critiche al governo, abbiamo lavorato per far approvare dei provvedimenti utili al sistema delle imprese, con un occhio sempre attento alla Lombardia”. “E infatti - continua Gelmini - siamo riusciti a far approvare 4 importanti modifiche al decreto liquidità che riguardano la #moda e il saper fare italiano. La Sace promuoverà l’internazionalizzazione anche per il settore #tessile, moda e #accessori. Un risultato davvero importante per un comparto industriale che rappresenta un decimo del manifatturiero italiano. Poi le imprese che a causa del Coronavirus non hanno potuto prendere parte a #fiere e manifestazioni avranno un #rimborso attraverso un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute. Infine, tutte le imprese del comparto moda che hanno convertito parte della propria produzione per fabbricare dispositivi utili ad affrontare l’emergenza Covid-19 (mascherine, camici, respiratori) per poi cederli gratuitamente, potranno detrarre l’#Iva sugli acquisti dei beni usati per queste nuove produzioni. In queste settimane – conclude l’esponente di Forza Italia - la Camera nazionale della moda e Confindustria moda hanno più volte denunciato le enormi difficoltà che il settore sta attraversando. So che l’approvazione di questi emendamenti è solo un primo passo, ma noi continueremo a lavorare anche in vista del cosiddetto “decreto rilancio”, per rilanciare le nostre eccellenze e il Made in Italy”.