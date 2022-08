Gelmini: "Con il terzo polo in doppia cifra in Lombardia, Italia al sicuro"

Gelmini: "Con il terzo polo in doppia cifra in Lombardia, Italia sicura"

“Nei confronti di Sala abbiamo sempre avuto stima per alcune scelte, credo abbia fatto bene in riferimento al patto sul lavoro ma è più assente sul tema delle periferie e della sicurezza e le regole per il traffico. Alcune proposte ci piacciono e sono utili per Milano, altre criticità continueremo a rappresentarle in Consiglio comunale”. Lo ha la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini arrivando alla presentazione dei candidati lombardi nelle liste di Azione e Italia Viva per le elezioni politiche del 25 settembre. “Il nostro - ha sottolineato Gelmini - non è un cartello elettorale, le elezioni del 25 settembre sono un primo tassello per quella che è una proposta politica che deve continuare anche dopo le elezioni. Ci sono tutte le condizioni per consegnare queste proposte, si ragionerà anche delle Regionali”

Gelmini: "Terzo polo, non siamo un cartello elettorale"

Gelmini: "Se Milano e la Lombardia premiano il Terzo polo, l'Italia è in sicurezza"

Così il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini, arrivando al Palazzo delle Stelline per la presentazione delle liste lombarde di Azione e Italia Viva. "Milano - ha aggiunto - è una città che ha sempre scelto il cambiamento e ha premiato il coraggio e l'innovazione. Il terzo polo è esattamente questo, un terzo polo che si candida ad essere in continuità con l'agenda di Draghi. Noi - ha concluso - preferiamo un lavoro di continuità e serio con il Pnrr e le riforme che l'Europa chiede. Siamo gli unici che se vinciamo non vogliamo andare a Palazzo Chigi ma vogliamo che ci torni Draghi"

Gelmini: "Albertini? Spiace la sua mancata candidatura"

Parlando della mancata candidatura di Gabriele Albertini con il terzo polo alle prossime politiche, "sicuramente ho grandissima stima per Gabriele Albertini, ha fatto benissimo il sindaco in questa città, dispiace che non si siano create le condizioni, ma riteniamo che coloro che hanno da sempre condiviso la ricetta liberale, riformista ed europeista non possano che guardare che al terzo polo, a Carlo Calenda e alla nostra formazione". Così il ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini.