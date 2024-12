Gelmini: "Le parole di Delpini ci aiutano ad alimentare la speranza"

Mariastella Gelmini, senatrice e promotrice della nuova formazione centrista con Maurizio Lupi, dopo aver assistito all'omelia in Sant'Ambrogio del cardinale Delpini ha postato sui social: "Le parole di Delpini ci richiamano alle nostre responsabilità come persone e come rappresentanti delle istituzioni. Milano mostra il suo volto migliore durante le feste del Natale ma le diseguaglianze hanno scavato un solco troppo profondo. Stipendi che non bastano più, il dramma della ricerca affannosa di una casa, l'emarginazione e la violenza che non risparmia medici e infermieri. Sono i più deboli a soffrire di più: i giovani e gli anziani. Le parole di Delpini vanno ascoltate e tocca tutti noi tenere vivo l'insegnamento di Ambrogio".