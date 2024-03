Crisi in Medio Oriente, incontro tra Gelmini e Nahum

Gelmini e Nahum oggi parlano della crisi in Medio Oriente

Non solo il fronte ma il tema della guerra scoppiata in Medio Oriente è caldissimo. Coinvolte molte università ed anche il consiglio comunale di Milano ha vissuto momenti traumatici con l’abbandono del Pd da parte di Daniele Nahum, in rotta con l’ala filo palestinese della formazione che guida la maggioranza di palazzo Marino. Per approfondire questi temi, oggi alle ore 19 in via Freguglia, 2, si incontrano, oltre a Nahum, Mariastella Gelmini, portavoce nazionale di Azione; Fiammetta Martegani, che segue per Avvenire il conflitto nella striscia di Gaza; Stefano Corazza, di Azione. Il confronto ha il titolo: “Le parole giuste, il punto sulla crisi in Medio Oriente".