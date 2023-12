Gelmini: "Venti milioni dalle opposizioni contro la violenza di genere"

Gelmini: "Venti milioni dalle opposizioni per la lotta contro la violenza di genere"

Milano - L'attivita e il lavoro dei centri antiviolenza destinati alle donne vittime di aggressioni e' fondamentale in una città come Milano, “e la proposta di destinare i 20 milioni della quota delle opposizioni - spiega Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione - prevista dal fondo per le modifiche parlamentari alla violenza di genere - fortemente voluta da Azione - è un bel segnale. In particolare per le donne vittime di violenza e per chi sul territorio ogni giorno lavora per garantire loro protezione e assistenza. Sin da subito ho proposto di indirizzare maggiori risorse ai centri antiviolenza, alle case rifugio e al microcredito di libertà che consente alle donne di lavorare, di essere economicamente autonome e quindi di emanciparsi. È positivo che anche le altre forze politiche di opposizione abbiano deciso in maniera trasversale di fare gioco di squadra e portare avanti questa battaglia. La lotta alla violenza sulle donne ha bisogno dell’impegno di tutti. Iniziamo a farlo già da questa legge di bilancio”, conclude Gelmini. Iscriviti alla newsletter