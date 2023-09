Autogrill, inaugurato il nuovo Bistrot by Gennaro Esposito

Gennaro Esposito alla guida del Nuovo Caruso del Grand Hotel et de Milan

Riapre, accanto al fine dining del Don Carlos, il bistrot Nuovo Caruso del Grand Hotel et de Milan, luogo storico della ricezione lussuosa di Milano .Dopo il restyling a cura di Dimorestudio - riporta Gambero Rosso - lo spazio si prepara ad accogliere la cucina di Gennaro Esposito.

Gennaro Esposito e la passata esperienza a Milano

Lo chef della Costiera Sorrentina aveva già messo piede a Milano. Dove aveva aperto IT con un'offerta mediterranea, firmata ma accessibile prima della chiusura del locale.

Grand Hotel et de Milan, una storia di grandi clienti

Adesso Esposito dovrà soddisfare i gusti di una folta schiera di uomini d’affari, diplomatici, imprenditori che popolano il Grand Hotel et de Milan. Una struttura storica e prestigiosa: basti pensare che vi ha vissuto per quasi trent’anni ed è morto (1901) Giuseppe Verdi, che in queste stanze ha composto le arie di Otello e Falstaff. A lui è intitolata la Suite Presidenziale.

Nella camera 306 è stata registrata la voce di Caruso sul primo vinile della storia

Nella 306 Fred Gaisberg, pioniere dell'industria discografica (e successivamente tra i fondatori dell’EMI), ha registrato la voce di Caruso sul primo vinile della storia. Proprio Caruso è il nome del ristorante più casual – aperto tutto il giorno – con tanto di jardin d’hiver nella piazzetta Croce Rossa e tavoli all’aperto.