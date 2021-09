Genovese, audio della Terrazza Sentimento "inutilizzabili"

Gli audio della Terrazza Sentimento? Non si potranno utilizzare nell'indagine con al centro Alberto Genovese, l'imprenditore del web accusato di aver stuprato una 18enne proprio nel suo appartamento di lusso con vista sul Duomo e una 23enne a Ibiza. Violenze commesse tra l'estate e l'autunno dell'anno scorso e in entrambi i casi dopo aver reso incoscienti, con un mix di droghe, le due giovani vittime. La perizia fonica era stata chiesta dalla difesa e concessa dal gip Tommaso Perna, per integrare la consulenza di parte e, a dire dei legali di Genovese, per capire se la 18enne avesse o meno dato il consenso.

Ma i file sono caratterizzati da "un forte degradamento del segnale audio, unito alla modalità di eloquio marcatamente non naturale" degli interlocutori. Il materiale era stato inizialmente cancellato da un collaboratore di Genovese e poi recuperato dagli investigatori. Ma i periti concludono ora che le frasi pronunciate sono incomprensibili in quanto le tracce audio sono rovinate e le parole, i cui segnali sono scarsi, coperte da rumori.Esclusa l'opportunità di procedere con altri approfondimenti, per giunta "fortemente" dispendiosi, in quanto cio' "comporterebbe un considerevole prolungamento dei tempi di ultimazione delle attivita' tecniche peraltro senza addivenire a un risultato certo", come riferisce Ansa. Genovese nei prossimi giorni potrebbe farsi interrogare per rendere la sua versione.