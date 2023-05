Genovese fuori dal carcere? Udienza rinviata: "Servono documenti"

Come riferisce l'ANSA, hanno rinviato il procedimento ad un'altra udienza, in attesa di acquisire ulteriori documenti necessari, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano chiamati a decidere sull'istanza di affidamento terapeutico in una comunità presentata dalla difesa di Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web già condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale su due modelle stordite con mix di droghe.

La Procura generale, nell'udienza di due giorni fa, aveva dato parere favorevole all'affidamento del 46enne

Era tornato in carcere, dopo essere stato ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, lo scorso 13 febbraio in esecuzione della pena definitiva. La Procura generale, nell'udienza di due giorni fa, aveva dato parere favorevole all'affidamento del 46enne. Stamani i giudici hanno depositato un'ordinanza nella quale, da quanto si è appreso, indicano la necessità di acquisire ulteriore documentazione per potersi esprimere, poi, sulla richiesta di affidamento per esigenze di cura psicologica e terapie per contrastare la dipendenza alla cocaina. Dopo un'altra udienza, dunque, il Tribunale deciderà sull'istanza difensiva.