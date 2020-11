Genovese, il gip: "18enne usata come una bambola di pezza"

"Genovese ha agito prescindendo dal consenso della vittima, palesemente non cosciente per circa la meta' delle 24 ore trascorse con lui, tanto da sembrare in alcuni frangenti un corpo privo di vita, spostato rimosso, posizionato, adagiato, rivoltato, abusato, come se fosse quello di una bambola di pezza". Sono le parole del gip, Tommaso Perna, nel provvedimento in cui convalida il fermo per Alberto Maria Genovese, il top manager 43enne accusato di violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e spaccio, dopo un'indagine della Mobile di Milano, coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e Maria Letizia Mannella. Nella sua "Terrazza sentimento" le feste a base di sesso e droga a fiumi si susseguivano con cadenza quasi settimanale, recando disturbo ai vicini: al termine di una di queste l'uomo ha violentato ripetutamente una ragazza di 18 anni, che ha poi denunciato, dando avvio alle indagini. Secondo il gip, quando la vittima "ha ripreso un barlume di lucidita', iniziando ad opporsi e a manifestare esplicitamente il suo dissenso, fino ad implorare il suo aguzzino di fermarsi, non e' stata ascoltata dal carnefice che, imperterrito, ha proseguito nella sua azione violenta, continuando a drogarla e a violentarla". Il giudice cita poi una sentenza della Corte di Cassazione in cui si spiega che per contestare l'aggravante della 'narcotizzazione della vittima, e' necessario che l'assunzione, da parte della vittima, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti sia stata provocata o agevolata dall'autore', come in questo caso. Con parole piene di sensibilita', inoltre viene ricordato che la diciottenne era a un certo punto "totalmente inerme" e non "mostrare alcuna resistenza, e soprattutto, alcuna compartecipazione" agli atti sessuali violenti a cui veniva costretta

Il manager: "La mia vita è sana all'80%"

"Spero di non aver fatto cose illegali e spero di non farle. La mia vita per l'80% e' sana, sono una persona a posto che non farebbe mai nulla di male". E' cosi' che ha cercato di giustificarsi davanti al gip Geonvese.

"Genovese pensava di aver trascorso una bella serata con la sua amata"

La versione per cui Alberto Genovese, in preda alla droga non si rendesse conto di quello che stava facendo, fornita nel corso di dichiarazioni spontanee, non convince il gip Tommaso Perna. Lo si evince dal provvedimento con cui ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere. Nelle 27 pagine dell'ordinanza si legge infatti: "Nonostante Genovese abbia fatto uso di sostanza stupefacente, e' rimasto sempre lucidissimo, disponendo del corpo della vittima come meglio credeva, somministrandole nuova sostanza stupefacente tutte le volte che comprendeva che si stava destando". Il gip conclude: "Appare pertanto inverosimile sostenere che egli non avesse percezione della realta' o che, nella sua immaginazione, avesse trascorso una serata bellissima con la sua amata". A seguito del provvedimento Genovese resta in carcere a San Vittore.

"Assoluto disprezzo della vita umana"

Genovese è una personalita' "altamente pericolosa". La considerazione e' del gip di Milano. La misura in carcere e' proporzionale alla gravita' dei fatti, secondo il giudice, che evidenzia come l'indagato abbia mostrato un "assoluto disprezzo per il valore della vita umana, soprattutto di quella delle donne".

Genovese voleva fuggire in sud Africa

Il 43enne sarebbe "del tutto incapace di controllare i propri impulsi violenti e la propria aggressivita' sessuale", ed e' quindi elevato "il pericolo che la propensione a delinquere possa trovare ulteriore sfogo in altri fatti illeciti dello stesso tipo o di maggiore gravita' di quelli contestati". Queste le motivazioni per cui viene contestata la possibilita' di reiterazione del reato, che fanno presumere che "se rimesso in liberta', o comunque in una situazione tale da dover volontariamente osservare le prescrizioni imposte, compirebbe certamente reati della stessa indole". Concreto anche il pericolo di fuga: "Il fermato aveva intenzione di recarsi in Sudafrica, cosi' come da lui comunicato alla madre nel corso di una conversazione telefonica", sottolinea il giudicante, che avverte: "Date le notevoli disponibilita' economiche dell'indagato, che dispone di un jet privato e' presumibile che, se venisse lasciato libero, si allontanerebbe senz'altro dall'Italia". C'e' di piu': "Viste le disponibilita' economiche pressoche' illimitate, sarebbe per lui facile tentare di esercitare la sua pressione sulle persone che devono essere ascoltate" in un ipotetico prosieguo delle indagini o come testimoni in un processo, "al fine di indurle a ritrattare le dichiarazioni rese"