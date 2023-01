Genovese, una delle vittime fa ricorso e chiede due milioni di euro

Una delle due vittime di violenza sessuale da parte dell'imprenditore Alberto Genovese ha fatto ricorso in appello insistendo per ottenere un risarcimento stimato in poco più di due milioni di euro.

La richiesta della vittima di Genovese

Come riporta Ansa, nei giorni scorsi, infatti, l'avvocato Luigi Liguori, legale della giovane, allora 18 anni, violentata nell'autunno 2020 da Genovese nel suo attico milanese Terrazza Sentimento, ha impugnato, ai soli fini civilistici, la sentenza con cui il gup Chiara Valori lo scorso settembre aveva disposto una provvisionale da 50mila euro rimettendo l'accertamento sull'entità dei danni al Tribunale civile. Il suo legale, calcolando i danni psichici, fisici, morali e anche patrimoniali "per incapacità lavorativa specifica permanente" della giovane indossatrice "nella misura percentuale del 40%", è arrivato a riproporre la somma già chiesta in primo grado.

Genovese, i legali non impugneranno la sentenza: ecco perchè

Mentre la difesa di Genovese, condannato in abbreviato a 8 anni e 4 mesi, ha tempo comunque ancora un paio di giorni ma pare sia orientata a non depositare l'atto di impugnazione in quanto le nuove norme della Cartabia, in assenza di ricorso, prevedono lo sconto automatico di un sesto della pena inflitta, non così per la sua ex fidanzata, Sarah Borruso: il suo legale, Gianmaria Palminteri a breve ricorrerà in appello per chiedere di cancellare i 2 anni e 5 mesi di condanna inflitti con l'accusa di aver preso parte alle violenze nei confronti di una modella di 23 anni avvenute nell'estate di tre anni fa a Ibiza.