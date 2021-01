Geox chiude definitivamente il flagship in centro a Milano

Serrande definitivamente abbassate per il flagship store milanese di via Torino di Geox. Lo riporta Mff: l'azienda chiude il suo monomarca inaugurato nel 2010. Ha spiegato il portavoce del gruppo a Pambianconews: “La chiusura rientra in un piano più generale di ottimizzazione della rete retail in un’ottica omnichannel”, ha commentato il portavoce del gruppo calzaturiero a Pambianconews. “Per quanto riguarda Milano, quando ci saranno più certezze da un punto di vista economico e sanitario, riapriremo un negozio in centro in una location altrettanto strategica con tecnologia omnichannel. Questo perché oggi un negozio non è più un luogo dove entrare e fare acquisti, bensì un hub che deve fornire un’esperienza al consumatore”. Il gruppo ha investito su Mosca, Parigi e Dubai.